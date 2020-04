Accampata alla stazione, Bacchetta "Solo proprietà può presentare denuncia" - Tuttoggi

Continua il botta e risposta tra la Lega tifernate e il sindaco Luciano Bacchetta sulla questione riguardante la donna accampata alla stazione ferroviaria.

“Torno a ribadire che il sindaco deve assolutamente rispettare la legge. – replica Bacchetta alle ultime dichiarazioni della Lega – Per cui ritengo che altre considerazioni sono fuori luogo, di dubbio gusto ma anche profondamente sbagliate“.

Se si vuole insistere con una polemica fine a se stessa lo si faccia ma c’è un solo soggetto preposto a compiere un atto giuridico, cioè l’ente proprietario, che può presentare un esposto-denuncia alle forze dell’ordine, le quali fino ad oggi non sono potute intervenire perché non ci sono atti giuridici che consentano loro di intervenire

“Infatti – conclude il sindaco – non ci risulta che sia arrivato nessun atto formale e nessuna denuncia da parte dell’ente proprietario, per cui fin quando questo non si verifica possiamo tentare soltanto di convincere la signora ad abbandonare la stazione ferroviaria”.