Accademia Pratica dell’Innovazione, al via le candidature per Pmi e startup per l’edizione 2025 - Tuttoggi.info

Con la consegna dei diplomi alle 59 imprese umbre tra startup e PMI, a Foligno si è conclusa la prima edizione dell’Accademia Pratica dell’Innovazione e si è aperta un’altra opportunità: dal 4 novembre, fino al 16 dicembre, si sono aperte le candidature per il 2024-2025. Promossa dalla Regione Umbria, per il tramite di Sviluppumbria, nella sede di Foligno dell’agenzia regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria, continuerà a sostenere le aziende del territorio nello sviluppo di nuove conoscenze e abilità per fare innovazione, crescere e avere impatto trasformativo. Con la programmazione PR FESR Umbria 2021 – 2027 e la S3 si rafforza, infatti, sempre più il processo di Scoperta imprenditoriale rivolto alle PMI innovative e alle Startup innovative umbre, un contesto dove si inserisce l’Accademia, la cui prossima edizione sarà realizzata nel periodo gennaio – luglio 2025. Una grande opportunità che va ad affiancarsi al programma di accelerazione SMARTup, sempre gestito da Sviluppumbria, che ha già offerto servizi di coaching, tutoring e networking per favorire l’innovazione delle startup, creando connessioni con investitori e supportando l’accelerazione dei progetti imprenditoriali umbri.

I laboratori già realizzati. L’Accademia si è svolta in 7 laboratori pratici. Ogni laboratorio ha previsto sia momenti di formazione teorica (da remoto) tenuti da esperti che momenti dedicati esclusivamente alle attività. Per ogni seminario, nella sede Sviluppumbria di Foligno si sono organizzati, in presenza, spazi di consulenza personalizzata erogata dai singoli esperti. Alla prima edizione hanno partecipato al percorso dedicato alle startup 26 imprese, a quello rivolto alle PMI sono state in 33.

Le iniziative collaterali. Da evidenziare che nell’ambito del progetto Scoperta imprenditoriale è stata organizzata la challenge “GeneraZione di Futuro” con le scuole umbre, un’occasione importante per sperimentare, motivare e sviluppare la capacità di innovazione e di pensiero critico delle giovani generazioni e per promuovere tra gli studenti lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale. Destinata alle III e IV classi delle scuole secondaria di secondo grado dell’Umbria, ha visto l’adesione di 6 scuole secondarie superiori con 17 classi, coinvolgendo un totale di 350 studenti. I vincitori della Challenge sono stati decretati a fine maggio scorso in un evento organizzato all’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia.

Il calendario e le candidature. I professionisti incaricati da Sviluppumbria faranno una valutazione iniziale relativa alla prontezza all’innovazione e alla crescita attraverso un questionario che verrà erogato successivamente all’iscrizione al percorso dell’Accademia. I partecipanti potranno usufruire, oltre che del report completo con i risultati, anche di un’ora di consulenza online per analizzare nel dettaglio gli stessi. Si svolgerà poi un percorso attraverso laboratori di pratica che seguiranno un calendario già predisposto e consultabile al link https://www.sviluppumbria.it/-/call-for-interest-accademia-pratica-dell-innovazione-2025 dove potranno essere reperite tutte le info relative alla domanda per la manifestazione di interesse per partecipare, inviando la propria candidatura agli uffici di Sviluppumbria.