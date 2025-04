Completati ad Assisi i lavori di restauro della fontana dei Tre Leoni | Le foto - Tuttoggi.info

Sono stati completatati i lavori di restauro della Fontana dei Tre Leoni, in Piazza del Comune ad Assisi., inaugurata con una breve cerimonia alla presenza dei mecenati.

Rimossi il cantiere e lo speciale gazebo posto a protezione della stessa, restituendo allo sguardo incuriosito di cittadini e turisti uno dei monumenti simbolo della città, è stato poi sistemato anche l’impianto elettrico interno alla fontana, per far zampillare nuovamente l’acqua

L’intervento di riqualificazione, per un importo di oltre 60mila euro, è stato possibile grazie all’Art Bonus, incentivo fiscale che consente un credito d’imposta sulle erogazioni liberali destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione della cultura e al rilancio del turismo.

Il restauro, avviato a novembre 2024, ha previsto una serie di operazioni specifiche: pulitura della fontana, rimozione del vecchio strato di impermeabilizzante in resina e delle stuccature esistenti, consolidamento del materiale lapideo, integrazione delle parti mancanti, ripristino dell’impermeabilizzazione della vasca e applicazione di una protezione finale con resine idonee. L’intervento è stato eseguito dalla società Tecnireco, specializzata in restauri di opere d’arte e monumenti, con la direzione tecnica di Sergio Fusetti. I lavori sono stati diretti dal Comune di Assisi e proprio Fusetti ha ringraziato i restauratori Marco Perla, Anna Maria Mantucci e Irene Vittori per il loro lavoro.

Gli sponsor che hanno contributo alla riqualificazione della Fontana dei Tre Leoni di Assisi sono i seguenti: Brunello Cucinelli, CIAM, Refrigeneration Design, FOMAP, Precision Mechanics, Manini Prefabricati, Molitoria Umbra, NTS Project, Grigi, Petrini, Polycart S.p.a., SCAI, SIR Safety System e Spaccapanico.