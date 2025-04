Il Perugia si fa fermare sul 2-2 da Sestri Levante | Pagelle

Il Perugia si fa inchiodare sul 2-2 al Curi dal Sestri Levante, due volte in vantaggio, ripreso dalla doppietta di Montevago. Mezzo passo falso del Perugia nella volata playoff, dopo la sconfitta di Arezzo.

13′ pt Il primo squillo è del Grifo, con Di Maggio che impegna dalla distanza Fusco.

30′ pt GOL SESTRI LEVANTE Punizione calciata in area da Rosetti, Giunti di testa, per anticipare un avversario, mette il pallone alle spalle di Gemello.

47′ pt Nel recupero il Perugia ha due occasioni per andare al riposo sul pari. Prima Kanoute calcia addosso a Fusco un rigore in movimento. Poi il portiere ospite smanaccia sulla linea il pallone sull’incursione dal fondo di Cisco.

Nella ripresa Cangelosi manda in campo Amoran al posto dell’infortunato Dell’Orco e Montevago per uno spento Marconi.

19′ st Ci prova ancora Di Maggio dalla distanza, Fusco respinge ancora.

Gli ingressi di Seghetti e Broh danno velocità alla manovra del Grifo.

27′ st GOL PERUGIA Montevago controlla in area il pallone e si gira improvvisamente, fulminando Fusco.

28′ st GOL SESTRI LEVANTE Gli ospiti tornano subito in vantaggio con l’ottima girata di Piu, che spedisce il pallone sotto il sette.

35′ st GOL PERUGIA Ancora Montevago riacciuffa il pari: sulla punizione calciata in area da Joselito, il centravanti stacca da solo di testa, ma non sbaglia.

41′ st Il Perugia ha due occasioni con Seghetti: sulla prima in area l’attaccante calcia sopra la traversa il servizio di Giraudo; due minuti dopo non arriva di un soffio sul servizio profondo di Broh in contropiede.

Nel finale il Perugia prova a spingere, ma il risultato resta sul 2-2. Il Perugia paga due distrazioni in difesa e l’inconsistenza in attacco per un’ora di gioco.

Tabellino e pagelle

Perugia – Sestri Levante 2-2

31′ Giunti aut., 27′ e 35′ st Montevago, 28′ st Piu

Perugia: Gemello 6, Leo 5.5, Riccardi 5.5, Dell’Orco 5.5 (1′ st Amoran 6), Cisco 6 (14′ st Seghetti 6.5), Giunti 5 (14′ st Broh 6.5), Joselito 6, Di Maggio 6 (26′ st Matos 6), Giraudo 6.5. Marconi 5 (1′ st Montevago 7.5), Kanoute 5.5. All. Cangelosi 6.

Sestri Levante: Fusco 7, Primasso 6, Valentini 5.5, Montebugnoli 6; Podda 6, Rosetti 6.5 (49′ st Giorgno sv), Brunet 6, Nunziatini 6 (31′ st Fedele 6), Furno 6; Durmush 5.5 (22′ st Di Giorgio 6), Piu 7. All. Ruvo 6.5.