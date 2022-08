Abbonamento autobus, per i cittadini narnesi costerà 38 euro - Tuttoggi

Tramini: “Un provvedimento che aiuta concretamente i narnesi”

Tale misura rientra nell’accordo di programma e negli obbiettivi che il comune di Narni, grazie alla collaborazione degli uffici competenti, sta puntualmente realizzando. La riduzione riguarderà ogni tipologia di abbonamento: scolastici urbani ed extraurbani (Narni-Terni), Ordinari ed Over 65. “Un provvedimento che aiuta concretamente i cittadini narnesi – commenta l’assessore Tramini – pensato, in primis, per giovani e studenti, con l’obiettivo di incentivare il trasporto pubblico, una scelta che va nella direzione della mobilità alternativa e del rispetto ambientale”.

“Oltre a diminuire le emissioni inquinanti – aggiunge – è un modo per aiutare in concreto le tasche dei cittadini”. Il costo stimato è pari a 116.110,00 euro per il biennio 2022/2023, in aggiunta alle risorse già impegnate. A fronte della rendicontazione da parte dell’Azienda A.T.C. & Partners Mobilità per mezzo della Soc. BusItalia Sita Nord, relativa al numero di abbonamenti emessi, distinti per tipologia, a prezzo ridotto, verrà rimborsato l’importo di 200 euro cadauno fino alla concorrenza dell’intero importo stanziato per la misura.