Il 60enne, titolare di un'impresa di autodemolizioni, portato ai domiciliari dai carabinieri | Deve scontare 2 mesi e 5 giorni di arresto

Abbandona rifiuti, arrestato imprenditore perugino. I carabinieri della Stazione di Castel del Piano, al termine di un predisposto servizio, hanno localizzato e arrestato un 60enne italiano, residente a Perugia, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso in data 4 maggio 2021, dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’uomo deve espiare la pena di 2 mesi e 5 giorni di arresto, per il reato di abbandono di rifiuti continuato accertato a Perugia il 1° ottobre 2013.

L’uomo, titolare di un’impresa di autodemolizioni, era stato denunciato, da personale del Compartimento Polizia Stradale di Perugia, per non aver osservato le prescrizioni contenute e/o imposte nell’autorizzazione relativa alla gestione della ditta di proprietà.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’autorità giudiziaria.