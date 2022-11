Aaron, il cantante nocerino ad Amici alla finale di Tu si que vales

Aaron ha vinto la gara di inediti

Aaron, il cantante nocerino in forze alla scuola di Amici, si esibirà sabato prossimo alla finale di Tu si que vales, con l’inedito “Universale”. Aaron, all’anagrafe Edoardo Boari, ha vinto infatti nell’ultima puntata una gara di inediti, guadagnandosi questa possibilità. A giudicare gli inediti c’erano tre esperti d’eccezione: un altro umbro come Michele Bravi, il maestro Beppe Vessicchio e Stash, frontman dei The Kolors.

L’inedito di Aaron

Universale, uscito su tutte le piattaforme digitali, è stato scritto con Riccardo Brizi. La produzione è di Zef (Stefano Tognini) e Starchild.