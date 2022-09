Si è esibito con una cover di Brunori Sas e il suo inedito "Universale"

Edoardo Boari, alias Aaron, entra nella scuola di Amici. Nella puntata andata in onda domenica 18 settembre, il 17enne cantautore nocerino ha convinto i prof a dargli questa importante opportunità. Prima Aaron ha cantato “Per due come noi“, di Brunori Sas. I prof hanno però chiesto un secondo brano e allora lui ha tirato fuori la grande esibizione con l’inedito “Universale“.

I giudici

Dopo la prima canzone, Arisa era già commossa. dopo la seconda non ha potuto che concedere il banco. Dice sì anche Rudi Zerbi. Si oppone solo Lorella Cuccarini.