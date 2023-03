A Terni Thyrus sarà il drago d’acciaio più grande d’Italia

L’ideatore dell’opera è Marco Diamanti

Alla presentazione di oggi hanno partecipato anche il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, il presidente della coop Actl Sandro Corsi; Barbara Sabatini per le relazioni esterne di Acciai Speciali Terni Gruppo Arvedi Barbara Sabatini; il presidente dell’associazione Thyrus Luca Eusebio, insieme allo scultore e ideatore dell’opera Marco Diamanti, al vicepresidente Jacopo Cardinali e a Luca Finistauri di Onirico.

Drago simbolo di Terni

“Il nome riprende la simbologia tradizionale della città di Terni. Il drago Thyrus – hanno detto gli ideatori del progetto – è una figura che nei secoli ha assunto diversi significati per la città, fino a diventarne il vero e proprio stemma”.

“Il drago per Terni à un progetto di Ri-Valorizzazione del simbolo del drago: da leggenda a icona cittadina”. “Se si esclude la statua collocata nel cortile di Palazzo Spada, ancora legata all’iconografia medievale, non esistono in città opere scultoree che raffigurano il Drago. L’intento è di quello di colmare questo vuoto conferendo una nuova veste iconografica al Thyrus, realizzando un’opera a tutto tondo da collocare all’interno dello spazio cittadino”.

La tecnica per realizzare Thyrus

La tecnica usata per la realizzazione del monumento sarà quella dello “Sliced” (in italiano “affettato”): è una particolare tecnica realizzativa figlia delle nuove tecnologie e delle nuove generazioni. Tutte le tecnologie di produzione più moderne ragionano infatti per giustapposizione di livelli o “layers”, con differenti materiali. Possiamo considerarla infatti una tecnica produttiva “additiva” propria delle macchine a controllo numerico come Stampanti 3D o Frese CNC.

Partendo dal modello realizzato manualmente, prima in argilla, poi in vetroresina, è stata effettuata una scansione 3D. Questa ha prodotto a sua volta un modello 3D digitale, che in seguito ad un elaborazione matematica, è stato sintetizzato in un insieme discreto di livelli (o “layers”) che compongono l’immagine finale. Questi livelli verranno a loro volta riprodotti, mediante la tecnologia del Taglio Laser, su lastre di ferro spesse circa 10 millimetri.

“E’ particolarmente importante che si stia creando una rete locale istituzionale e imprenditoriale, con l’importantissima partecipazione di Ast Gruppo Arvedi per costruire insieme anche a livello artistico e culturale una nuova immagine identitaria cittadina nella contemporaneità”, ha concluso il sindaco Leonardo Latini.