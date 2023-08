A Terni lo "zaino solidale" per aiutare gli studenti in difficoltà - Tuttoggi.info

Quando il mondo del volontariato, il pubblico e il privato si mettono assieme creano sempre qualcosa di buono, come dimostra anche questa iniziativa”.

L’Amministrazione comunale di Terni lancia l’iniziativa “Prepariamo lo zaino”, finalizzata alla raccolta di materiale scolastico per gli studenti che ne avessero necessità.

Lo “zaino solidale”, proposto dall’assessorato alla Scuola e alle Politiche sociali, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie meno abbienti donando loro quaderni, penne e tutto il necessario per la didattica. Le donazioni arriveranno dai cittadini, grazie alla collaborazione con la Caritas di Terni, Narni, Amelia, con la San Martino Impresa Sociale.

La raccolta avverrà nei centri commerciali di Cospea Village, Superconti Rivo e Coop Centro Italia di via Gramsci, e nelle cartolerie che aderiscono all’iniziativa del 2 settembre, quando verrà raccolto il materiale. I beni, poi, saranno consegnati presso il centro servizi per il contrasto alla povertà, in via Vollusiano 16/18.

“In occasione di questa giornata – dichiara l’assessore con deleghe alla Scuola e alle Politiche sociali Viviana Altamura – viene dedicato spazio alla solidarietà e alla generosità di coloro che si attivano per il bene delle famiglie meno abbienti e, in generale, della comunità. Quando il mondo del volontariato, il pubblico e il privato si mettono assieme creano sempre qualcosa di buono, come dimostra anche questa iniziativa”.