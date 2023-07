A Scheggino la mostra "Paesaggi Umbri ed altre meraviglie" di Fabrizio Capsoni - Tuttoggi.info

"Paesaggi Umbri ed altre meraviglie" è la mostra del fotografo Capsoni che dal 2020 da Milano si è trasferito a Spoleto. Gli orari

Si è aperta domenica 25 giugno nello Spazio Arte Valcasana di Scheggino alla presenza del Sindaco Fabio Dottori e di altre autorità, la Mostra Fotografica “Paesaggi Umbri ed altre meraviglie” di Fabrizio Capsoni. L’esposizione è una miscellanea di lavori estratti dalle serie “Campi di Maggio”, “Stormi” e “Querce” realizzate dal fotografo tra il 2005 e il 2020, sempre in Umbria, che ripropongono la natura in una chiave di lettura inusuale e più intima. A queste immagini vengono poi accostati altri lavori, sempre frutto di ricerca artistica, stampati in dimensioni e materiali diversi.

Fabrizio Capsoni è un Fotografo Professionista con una particolare vocazione per la Fotografia Fine Art attraverso la quale esprime le proprie visioni. I lunghi periodi passati in Umbria, lo stimolano verso la fotografia di natura e paesaggio, oltre che di architettura e borghi, riuscendo ad enfatizzarne le caratteristiche. Nato e vissuto a Milano, si è trasferito a Spoleto dal 2020, zona che comunque frequenta da 30 anni e che è stata spesso di ispirazione.

La mostra “Paesaggi Umbri ed altre meraviglie” è sempre aperta sabato, domenica e festivi; nei giorni feriali è aperta Lun-Mer-Ven dalle h.16 alle h.19 o per appuntamento al 328.9564967.