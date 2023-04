A Orvieto 5milioni dal Pnrr per il centro sociale polivalente giovanile - Tuttoggi.info

Orvieto, Conferenza dei Servizi approva progetto di fattibilità tecnico-economica per il centro sociale polivalento dello Scalo

Via libera dalla Conferenza dei servizi al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Centro polivalente per le Politiche sociali e della famiglia a Orvieto scalo (CePol). L’intervento, finanziato con 4 milioni 846mila euro di fondi Pnrr destinati alla “Rigenerazione urbana”, prevede la demolizione del fabbricato dell’ex scuola media di Orvieto scalo. Il nuovo edificio si svilupperà su 3 piani fuori terra e si estenderà su una superficie lorda di circa 1565 metri quadrati. In base al progetto approvato redatto dalla società Eutecne srl, l’ingresso principale dell’edificio, posto sul lato di Piazza del Commercio, è protetto da un grande porticato a “L” mentre sul lato opposto si trova l’ingresso indipendente di un piccolo alloggio per la prima emergenza, a supporto del pronto intervento sociale. Al piano terra, oltre all’appartamento, è presente una sala d’attesa con front office e intorno a questa si distribuiscono una sala polivalente, gli spazi destinati al centro sociale e alle associazioni del quartiere, spogliatoi accessibili dall’esterno a servizio degli impianti sportivi, il banco alimentare, 3 uffici e locali tecnici. Al primo e al secondo piano i vari uffici per i servizi sociali, l’Ufficio minori, lo Sportello immigrazione, spazi per i colloqui, sale polifunzionali e sale d’attesa.

Il progetto della struttura

Il nuovo edificio pubblico è progettato nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e consente l’accessibilità da parte dei diversamente abili. Tra le altre cose, per garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone non vedenti e ipovedenti, verrà installata in corrispondenza dell’ingresso una mappa tattile dell’intero edificio che garantirà l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi. La progettazione impiantistica è finalizzata a realizzare un edificio NZEB, “Near zero energy building” con un bilanciamento termico quasi assoluto tra risorse consumate e quelle autoprodotte. Gli impianti di illuminazioni saranno forniti di apparecchiature con ottiche e tecnologie ad alto rendimento, rilevatori di presenza e lampade a basso consumo e tecnologia Led di ultima generazione. Sulla copertura dell’edificio è prevista infine l’installazione di un impianto fotovoltaico con moduli in silicio monocristallino ad alta efficienza.