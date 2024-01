A Norcia riflessioni sulla Giornata della Memoria, studenti "Passato non cambia ma futuro dipende da noi" - Tuttoggi.info

Gli studenti dell’Istituto Onnicomprensivo De Gasperi Battaglia hanno dedicato il loro tempo ed attenzione alla commemorazione della Giornata della Memoria

Nella mattinata di ieri (26 gennaio) lo spazio Digipass di Norcia, gremitissima, è stato pervaso da un’atmosfera di riflessione e impegno, dai giovani studenti dell’Istituto Onnicomprensivo De Gasperi Battaglia, che hanno dedicato il loro tempo ed attenzione alla commemorazione della Giornata della Memoria.

L’importanza di questo appuntamento non è mai stata sottovalutata, ma quest’anno sembra avere un significato ancora più profondo. Attraverso dibattiti e proiezioni i ragazzi sono stati invitati a confrontarsi con uno dei capitoli più bui della storia umana: l’Olocausto. È emersa una consapevolezza diffusa tra i giovani: “Il passato non può essere cambiato, ma il futuro dipende dalle nostre azioni presenti“.

L’iniziativa ha suscitato una profonda riflessione tra gli studenti, che si sono interrogati sul significato di memoria, sulle responsabilità delle generazioni future e sull’importanza di combattere ogni forma di intolleranza.

“La Giornata della Memoria – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Giuseppina Perla – non è solo un momento di commemorazione, ma un’opportunità per educare le nuove generazioni a tolleranza, comprensione e pace. I ragazzi hanno dimostrato di essere pronti ad accettare questa sfida. Le memorie dolorose del passato ci guidino anche verso un mondo senza distinzione di razza, religione o origine. Il viaggio ad Auschwitz in occasione delle Celebrazioni Benedettine del 2019 è stato un’esperienza intensa, un confronto diretto con la storia che ci ricorda l’importanza di preservare la memoria per costruire un futuro di pace e tolleranza. L’orrore che permea quei luoghi ci spinge a un impegno ancora più forte nella lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e intolleranza.”