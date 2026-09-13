A Narni il 19 settembre la tredicesima edizione della Sport Night - Tuttoggi.info

Torna Narni, sabato 19 settembre, la Narni Sport Night che celebrerà la sua 13esima edizione. Il via alle 20.00, come sempre a Narni scalo, con il taglio del nastro che per una notte trasformerà Via Tuderte e strade e piazze limitrofe nel cuore pulsante dello sport, del benessere e della socialità.



Ad annunciare l’edizione 2026 è il vice Sindaco e assessore allo sport Alessia Quondam che illustra programma e attività. “Le piazze e le strade di Narni Scalo – dice in un comunicato – si animeranno con una straordinaria varietà di discipline e iniziative aperte a tutti.



Dalle esibizioni di arrampicata con una parete di 8 metri a cura di Utec Narni, ai tornei di calcio, pallavolo e beach volley, passando per il basket in carrozzina, le arti marziali, la ginnastica, il pattinaggio, la danza, i cavalli e molte altre discipline che vedranno protagoniste le realtà locali”. Spazio anche a spettacoli e intrattenimento con concerti, performance artistiche e postazioni musicali e radiofoniche lungo tutto il percorso.



Previsti come sempre gastronomia e mercatini. “Ci saranno – annuncia la Quondam – stand gastronomici, hobbisti, aree food e degustazioni gratuite di prodotti tipici locali in collaborazione con il Gal. La Notte Bianca dello Sport – sottolinea poi il vice Sindaco – non è solo una celebrazione del movimento e della competizione leale, ma vuole essere anche un momento di profonda riflessione.



Celebrare il diritto di ogni bambino di correre, saltare e ridere all’aria aperta in tutta sicurezza. Un pensiero speciale – aggiunge poi – va a chi, in altre parti del mondo, vive nella paura e nella distruzione. Questa festa vuole essere anche un promemoria di quanto siamo fortunati, augurandoci che l’energia positiva di questa giornata possa portare un messaggio di speranza universale”. L’evento, riferisce sempre l’assessore, è patrocinato da Comune di Narni, Regione Umbria – Assemblea legislativa, Coni Umbria, Comitato Italiano Paralimpico Umbria e Sport e Salute.