A Lugnano in Teverina la prima raccolta di olive della collezione mondiale "Olea Mundi" - Tuttoggi

“Dopo la raccolta – riferisce il vicesindaco di Lugnano in Teverina – le olive saranno trasportate in un frantoio del territorio per ottenere l’olio “Olea Mundi”, che sarà presentato all’interno della manifestazione “Olea mundi day”, in programma a Lugnano in Teverina il prossimo 3 dicembre”.

“In questi due eventi interverrà la Magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, che ha sposato questo interessante progetto di valorizzazione territoriale”.