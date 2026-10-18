A il Grottino il primo premio “Angoli di Storia” concorso delle vetrine di Hispellvm - Tuttoggi.info

Sala dell’Editto gremita per la premiazione della terza edizione di “Angoli di Storia”, il concorso delle vetrine ispirato alla Spello di epoca costantiniana e targato Associazione Hispellvm.

Grande soddisfazione tra gli organizzatori per l’importante salto di qualità degli allestimenti realizzati, ma anche per l’adesione che ha fatto registrare ben diciassette iscritti, tra esercizi commerciali e attività artigianali, dentro e fuori le mura. A salutare e premiare i partecipanti il presidente dell’Associazione Hispellvm Sandro Vitali, il sindaco del Comune di Spello Moreno Landrini e la giuria del concorso, presidente l’archeologo e studioso Giorgio Franchetti collegato da remoto, Giulia Vitali del Comitato scientifico Hispellvm e Paolo Gramaccioni, regista della Compagnia teatrale Hispellvm, delegato del presidente Vitali.

Grande attesa per la classifica che ha assegnato il primo premio alla “Pizzeria Il Grottino” targa e buono carburante da 300 euro, seconda classificata la “Sartoria Dony” (targa e buono carburante da 200 euro), terzo classificato l’Angolo del Macramè (targa e buono carburante da 100 euro). Premi carburante in collaborazione con Folini Spa di Bastia, gestrice del distributore di via Bonci di Spello.

“Non è stato semplice scegliere tra i lavori presentati – dichiarano i giurati -. La qualità è stata tale che con piacere abbiamo deciso di assegnare oltre ai tre premi, quattro menzioni speciali. Nel valutare gli allestimenti abbiamo dovuto davvero lavorare di lima, perché il livello di ricerca storica e creativo è stato eccezionale. Complimenti a tutti”. Attestato e bottiglia di vino della Cantina Sportoletti per le menzioni speciali “Parafarmacia Villamena”, “Le creazioni di Lidia Guidi”, “La Bomboniera d’Oro”, “La Falegnameria di Spello”.

Un importante risultato per tutti, per Hispellvm, per i partecipanti e la città. “Nel ringraziare i partecipanti, esprimo anche il più sincero apprezzamento per gli allestimenti che hanno impreziosito negozi e vie di Spello contribuendo a diffondere i segni della nostra gloriosa storia romana. – le parole di Sandro Vitali -. Questa edizione ha visto molte novità accolte con successo dal pubblico, abbiamo dato ancor più forza alle parole di quell’architrave della rievocazione Hispellvm che è il Rescritto di Costantino. Proseguiremo su questa strada invitando tutti a essere con noi”.

E un ringraziamento è andato inoltre alle volontarie Hispellvm referenti del concorso Amabilia Bocciolini, Luigina Casagrande Mencarelli e Emanuela Petasecca, allo Studio Grafico Roberta Pinti, al fotografo di giuria Gianni Donati di Grafica SGM e a tutti i partecipanti (Arte Legno, Bardi Massimiliano, Eno-Bar Numero Nove, L’Angolo del Macramè, L’Angolo del tartufo, La Bomboniera d’Oro, La Botte di Bacco, La Falegnameria di Spello, Le creazioni di Lidia Guidi, Marzioli, Mevaurum, Orchidea, Parrucchiera Ivana, Parafarmacia Villamena, Pizzeria Il Grottino, Sartoria Dony).

Nel corso dell’incontro un riconoscimento speciale con attestato di gratitudine, è stato dedicato al maestro Mauro Manini, autore dello Stendardo della Vittoria della Disfida delle Bighe “Per aver donato un simbolo di inestimabile valore artistico e identitario alla rievocazione e alla nostra comunità”.

In chiusura l’intervento di Irene Falcinelli responsabile della comunicazione Hispellvm. “Mi unisco ai ringraziamenti, il prezioso contributo di tutti i partecipanti al concorso è stato un tassello importante per la riuscita della rievocazione. Per questo l’invito è a esporre le targhe nei vostri, negozi e botteghe artigiane a testimonianza dell’impegno vostro e dell’associazione. Non solo, fondamentali sono anche i suggerimenti che potranno venire da tutti voi, per i quali stiamo mettendo a punto un questionario che ci aiuterà a crescere ancora, nei giorni di Hispellvm e in tutte le altre iniziative dell’anno”.







