L'incendio nel primo pomeriggio, nella zona di Maratta accanto alla sede dell'Ateneo | I vigili del fuoco hanno evitato danni maggiori

A fuoco un caravan nella zona di Maratta, a Terni, in un’area adiacente alla sede dell’Università. L’intervento dei vigili del fuoco, con due squadre e quattro mezzi, ha evitato che l’incendio si propagasse ai mezzi e ai container adicante.

Sono in corso verifiche per stabilire le cause dell’incendio.