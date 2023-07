A Castelluccio di Norcia un parcheggio da 400 posti auto

Il progetto di un maxi parcheggio a Castelluccio sarà al centro di un incontro. E intanto in consiglio comunale Angelini sostituito da Canali

A Castelluccio di Norcia potrebbe essere realizzato un parcheggio da 400 posti auto, risolvendo l’annoso problema della sosta sul Pian Grande e dell’accesso al tetto dei Sibillini, nel rispetto comunque delle normative e dell’ambiente. Lo ha annunciato in consiglio comunale, lunedì 17 luglio, il vicesindaco facente funzione Giuliano Boccanera.

Una seduta che è stata caratterizzata dalle dimissioni del capogruppo di minoranza Giampietro Angelini. Al suo posto è subentrata Miriana Canali. La neo consigliera è intervenuta in aula ringraziando il Consiglio per il benvenuto. “Da parte di tutta la maggioranza – ha detto Boccanera – voglio augurare buon lavoro alla nuova consigliera Miriana Canali e voglio fare un grande in bocca al lupo per il futuro a Giampietro Angelini”.

“In merito al consueto aggiornamento su Ricostruzione e infrastrutture, – ha quindi evidenziato il vicesindaco facente funzione – abbiamo già avviato più di 1000 decreti per la ricostruzione, sia pesante che leggera, e in settimana avremo un incontro per la realizzazione di un progetto che prevede un parcheggio a Castelluccio capace di ospitare più di 400 autovetture, sempre nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali. Nei prossimi giorni, inoltre, abbiamo preso impegno con l’AURI Umbria per discutere direttamente con la VUS per i disservizi nel nostro territorio segnalati dalla minoranza e dai cittadini” ha concluso Boccanera.