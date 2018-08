A Cascia un nuovo centro di riabilitazione | Le foto

Sarà un punto di riferimento per tutta la Valnerina e non solo il nuovo centro di riabilitazione che aprirà i battenti nella seconda metà di settembre a Cascia. A parlare della “prima struttura sanitaria che riapre, in condizioni non provvisorie, in tutto il cratere del terremoto del 2016 nel Centro Italia” è l’assessore regionale alla sanità Luca Barberini, che ha compiuto un sopralluogo insieme all’amministrazione comunale casciana ed ai vertici dell’Usl Umbria 2.

“Il nuovo polo – spiega Barberini – è stato allestito in un edificio messo a disposizione dalle suore agostiniane, completamente adeguato a struttura sanitaria e acquisito in locazione dalla Usl Umbria 2. Avrà a disposizione circa 40 posti letto, tra riabilitazione e Residenza sanitaria assistita (Rsa). Una struttura bella e accogliente, poco sopra il santuario di Santa Rita, con una vista meravigliosa.

La riattivazione della Riabilitazione – dice ancora l’assessore regionale – rappresenta un simbolo importante per Cascia e per tutto il territorio della Valnerina, nel percorso della ricostruzione post sisma perché consente alla comunità di tornare a vivere, di riassaporare quella normalità che è condizione necessaria per un nuovo sviluppo del territorio. Il giorno dell’apertura faremo una grande festa, una sorta di Festa della rinascita, un evento fra salute, benessere, musica e solidarietà. Ci saranno anche artisti, cantanti e personaggi di fama nazionale che porteranno la loro solidarietà ai terremotati, contribuendo a promuovere il rilancio di tutta la Valnerina“.

Cascia rappresenterà insomma un polo per la riabilitazione a livello territoriale, ragionando in sinergia soprattutto con Norcia, come ha spiegato anche il sindaco della città di San Benedetto Nicola Alemanno venerdì. Quanto infatti all’ospedale di Norcia, quest’ultimo ha spiegato di aver “avviato formalmente la richiesta di contributo al Quwait per l’erogazione di 8,5 milioni di euro per l’ospedale di Norcia. Il progetto prevede che resteranno 5 aree all’interno dell’ospedale: emergenza urgenza con la convenzione per l’elisoccorso già sottoscritta dalla Regione con il 118 h24; quella medica con la piccola chirurgia; l’area di medicina con la Rsa che sarà trasferita da Cascia a Norcia perché stiamo lavorando insieme per potenziare la riabilitazione dell’ospedale di Cascia; è prevista l’area ambulatoriale e della diagnostica”.

Intanto, però, in attesa dell’arrivo degli auspicati fondi dal Medio Oriente, prosegue – come ha ribadito la presidente della Regione Catiuscia Marini – il percorso per la ricostruzione dell’ospedale di Norcia (ma anche quello di Cascia) va avanti con le procedure previste dal piano delle opere pubbliche del commissario straordinario per la ricostruzione.

In particolare per Norcia sono stati stanziati 4,5 milioni, mentre per Cascia 3 milioni. “Nei prossimi mesi, – spiega l’assessore Luca Barberini – verrà bandita la gara per la progettazione, che permetterà di comprendere il costo reale degli interventi per la ristrutturazione e riqualificazione del presidio ospedaliero di Norcia e per la demolizione ricostruzione di quello di Cascia e verificare se le risorse previste sono sufficienti o se sarà necessario integrarle. L’avvio dei lavori è previsto all’inizio del 2020. Queste due realtà ospedaliere avranno un ruolo importante nella programmazione sanitaria regionale. Nel frattempo, verranno ulteriormente rafforzati i servizi sanitari sul territorio. L’apertura del nuovo centro per la Riabilitazione a Cascia ne è ulteriore conferma. Così come l’imminente allestimento a Norcia, in unità mobili, di una postazione dialisi e di un gabinetto odontoiatrico e la ripresa delle attività di screening mammografico in Valnerina, attraverso la prossima attivazione di un mammografo mobile”.

