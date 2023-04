78° anniversario della Liberazione: le iniziative in programma a Terni

Terni festeggia i 78 anni dalla Liberazione: il 25 aprile una commemorazione nella sala consiliare di Palazzo Spada.

Per i 78 anni dalla Liberazione dell’Italia dai nazisti e dai fascisti, il 25 aprile si terrà, a Terni, una commemorazione nella sala consiliare di Palazzo Spada, alla presenza del sindaco, del prefetto, dei rappresentanti della regione Umbria, della provincia di Terni e del vicepresidente provinciale dell’ANPI.

La cerimonia inizierà alle ore 10.30, mentre alle 11 sono previsti la deposizione della corona e l’onore ai caduti in piazza Briccialdi, seguiti dalla formazione del corteo che, con l’accompagnamento musicale della banda T. Langeli di Cesi, farà tappa in Piazza della Repubblica per terminare a Ponte Garibaldi.

Alle celebrazioni parteciperanno anche le autorità civili e militari, e le associazioni combattentistiche e d’arma.