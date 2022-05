4 campioni nazionali per il team di Mirko Gori a Zagarolo - Tuttoggi

Stop in finale per Daniele Valente, che manda ko il suo avversario al secondo round, ma trattandosi di match di light contact viene penalizzato per eccesso di contatto. Vice campione Italiano Pio Paolino, richiamato in finale per eccessiva irruenza, richiamo ufficiale che gli è costato il titolo. Secondo posto anche per lo spoletino Francesco dal Soglio che non riesce a mantenere il ritmo a causa di un calo fisico. Esce in semifinale Enrico Graziosi di Norcia (palestra Nemo wellness) che ha incontrato un avversario più maturo ed esperto.

Ottima prestazione (un bel secondo posto) anche per gli altri due atleti ternani al debutto, La Barbera e Animobino, allenati da Ceccetti, giovani e promettenti atleti del decorato internazionale team MKG .