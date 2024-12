Anno di svolta e di nuove opportunità per la Cretoni Agency - Tuttoggi.info

Il 2024 è ai saluti finali ed è tempo di riflessioni e di progetti il futuri. Tiziana Cretoni, broker assicurativo, guarda al 2025 con entusiasmo, ma anche profonda gratitudine verso le aziende che, ormai da anni, scelgono di rinnovare la loro fiducia nei suoi confronti. “Questo è il momento giusto – dichiara Tiziana – per ringraziare chi ha collaborato con me per il progetto insieme a tutti i clienti che, per il secondo anno consecutivo, hanno scelto di rinnovare la loro fiducia in me. Non è solo un traguardo professionale, ma la dimostrazione che il percorso costruito insieme è solido, fondato sulla fiducia e capace di generare valore concreto,” racconta. Un percorso cominciato nel luglio del 2023, con la consulenza come cuore del servizio e uno spirito di innovazione che resta comunque fedele alla tradizionale, pluridecennale professionalità. Tiziana non si sentiva ancora pienamente a suo agio nel settore. “Ero solo al 60% della mia efficienza. Portali, procedure, un intero settore da scoprire: tutto mi sembrava complesso e nuovo,” racconta. Ma con pazienza e dedizione, quel 60% è diventato 80%. “Non è stato facile, ma ho imparato a ottimizzare processi, conoscere i prodotti e gestire situazioni difficili con sempre maggiore sicurezza e competenza,” confessa.

Per Tiziana il suo primo anno di attività come una vera palestra, un banco di prova che l’ha spinta a crescere. “Ogni ostacolo superato mi ha permesso di aumentare non solo le mie competenze tecniche, ma anche la fiducia in me stessa. Ogni difficoltà è stata un’opportunità per andare oltre ciò che pensavo fosse possibile, non solo in termini di competenze tecniche, ma anche di fiducia in me stessa e nella mia capacità di gestire situazioni complesse” racconta fiera. Una delle chiavi del successo dell’azienda Cretoni è l’attenzione verso ogni cliente, trattato come una persona e non come un numero. “Non ci limitiamo a offrire un servizio tecnico: ascoltiamo, comprendiamo e costruiamo relazioni basate sulla fiducia e su una visione condivisa,” spiega Tiziana.

La missione di Tiziana va oltre il semplice lavoro: “Quando un cliente ci affida il suo patrimonio, ci affida una parte della sua vita. Questo è per me un onore immenso, ma anche una responsabilità che prendo molto seriamente,” dice. Questa filosofia ha permesso all’azienda di crescere, portando innovazione, strumenti tecnologici avanzati e, soprattutto, relazioni umane autentiche.

“La fedeltà delle aziende non nasce solo dalla qualità del servizio che offriamo, ma dalla capacità di ascoltare, comprendere e rispondere alle loro esigenze specifiche. Il nostro lavoro va oltre la gestione tecnica: instauriamo relazioni basate sulla fiducia, sull’empatia e su una visione comune per il futuro,” spiega Cretoni. “Ciò che caratterizza il mio lavoro è l’attenzione per il lato umano del rapporto con i clienti. Lavorare con le aziende significa lavorare con le persone che le guidano e per me è fondamentale instaurare un legame di reciproca stima e rispetto. Solo così possiamo costruire collaborazioni durature e significative”. Questo approccio è stato determinante per trasformare relazioni professionali in veri e propri rapporti di partnership, basati su valori condivisi e obiettivi comuni. Per Tiziana Cretoni, ogni progetto è un’opportunità per creare soluzioni innovative che si adattano alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

L’impronta di famiglia

Uno degli aspetti più preziosi della Cretoni Agency è la sinergia tra Tiziana e sua figlia. “Lavorare insieme è stata una scoperta straordinaria. Insieme a mia figlia Ilenia – dichiara ancora Tiziana – abbiamo deciso di esprimere appieno il nostro modo di essere e di vivere questa professione, vale a dire come valore aggiunto e punto di riferimento per migliaia di famiglie e aziende. Nonostante le nostre differenze, ci bilanciamo in modo perfetto. Io tendo a sognare in grande, a guardare al futuro con entusiasmo e a lanciarmi verso nuove idee e progetti. Lei, invece, ha un approccio più concreto e pragmatico, che mi aiuta a mantenere i piedi per terra, trasformando i sogni in strategie e azioni reali. Questo equilibrio tra visione e pragmatismo ha contribuito in modo determinante al successo dell’azienda. Questo ci permette di affrontare ogni sfida con una prospettiva completa: io spingo verso il futuro, mentre lei garantisce che ogni passo sia solido e sicuro. È una dinamica che non solo migliora la qualità del nostro lavoro, ma rende anche l’intero percorso più stimolante e gratificante” racconta. Tiziana sottolinea quanto sia raro trovare una sintonia così profonda, dove affetto familiare e obiettivi professionali si intrecciano in modo così armonioso. “Sono profondamente grata per il supporto che mi dà ogni giorno. Non è solo una collaboratrice eccezionale, ma anche una persona di cui mi fido completamente. Il fatto che sia mia figlia rende tutto ancora più speciale”. Questa partnership rappresenta un modello di leadership condivisa, in cui le differenze diventano punti di forza e ogni decisione è il risultato di un confronto costruttivo. È un esempio di come la collaborazione familiare possa trasformarsi in un valore aggiunto per un’azienda, portando non solo risultati concreti, ma anche un’atmosfera di lavoro positiva e stimolante. Questo dimostra che il successo non è solo il risultato di strategie e numeri, ma anche di relazioni basate su fiducia e rispetto reciproco.

I progetti per il 2025

Guardando al futuro, Tiziana Cretoni non nasconde l’entusiasmo per i progetti in cantiere per il 2025: è determinata a continuare su questa strada di crescita e miglioramento. Il suo obiettivo è quello di raggiungere il 100% di efficienza, consolidando ulteriormente la struttura operativa dell’azienda e puntando a superare i traguardi raggiunti nel 2024. “Questo primo anno mi ha insegnato che non ci sono limiti se si lavora con passione e impegno. Sono orgogliosa dei progressi fatti e pronta a guardare al futuro con entusiasmo, certa che il meglio debba ancora venire e con l’occasione voglio fare gli auguri di buone feste a tutti, auspicando il meglio per ciascuno e, già che ci siamo, accennare il nostro nuovo progetto. Eh già, perché il 2025 sarà un anno di consolidamento ma anche di nuove sfide: la più importante è quella di ‘Fare Consulenza,’ il nuovo progetto della Cretoni Agency, contestualmente all’inaugurazione della nuova sede in piazza della Vittoria, a Spoleto, prevista per la prossima primavera,” prosegue entusiasta Tiziana. Questo evento rappresenterà non solo un cambiamento logistico, ma anche un simbolo del progresso e della determinazione che caratterizzano l’azienda Cretoni. “La nuova sede sarà il punto di partenza per una fase di crescita ancora più dinamica. Vogliamo che diventi un centro operativo moderno, innovativo e accogliente, capace di rispecchiare la nostra filosofia aziendale un punto di riferimento non solo operativo, ma anche simbolico,”spiega Tiziana. Ma i piani di Tiziana non si fermano qui. Tra i suoi obiettivi c’è il potenziamento della struttura organizzativa, con l’introduzione di nuove risorse e tecnologie per ottimizzare ulteriormente l’efficienza e ampliare la gamma di servizi offerti. “Il 2025 sarà un anno di consolidamento e di innovazione con l’ambizione di superare i traguardi che ci eravamo prefissati. Vogliamo non solo raggiungere il 100% di efficienza operativa, ma spingerci oltre, puntando a risultati straordinari” aggiunge fiera. “Il nostro settore è in continua evoluzione – spiega ancora Tiziana- e per restare competitivi dobbiamo essere sempre un passo avanti. Questo significa non solo migliorare ciò che già facciamo, ma anche innovare e sperimentare nuove soluzioni operative.”

Con il 2025 alle porte, Tiziana Cretoni conclude un anno di impegno e successi con uno sguardo fiducioso al futuro e un messaggio di auguri dedicato a tutte le aziende, i partner e le persone che hanno contribuito al percorso della sua attività. “Il nuovo anno rappresenta un’opportunità per crescere, migliorare e raggiungere nuovi traguardi. Voglio augurare a tutti un 2025 pieno di soddisfazioni e serenità, sia nella vita che nel lavoro,” afferma. “Ogni nuovo anno è una pagina bianca da scrivere con passione e determinazione, propri0o come quella che mi rappresenta: www.cretoniagency.it. Sono certa che riusciremo a trasformare i nostri obiettivi in tangibili realtà.”

Con questo messaggio di speranza e fiducia, Tiziana Cretoni si prepara a trasformare le sfide future in nuove opportunità, costruendo passo dopo passo un percorso fatto di professionalità, fiducia e umanità.