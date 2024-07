Oltre 200 persone per la “Cena al Castello” di Sant’Eraclio

Oltre 200 ospiti per la terza edizione della ‘Cena al Castello’ di Sant’Eraclio, organizzata venerdì scorso dalla Comunanza agraria di Sant’Eraclio e dall’associazione ‘Tre cannelle’. E’ stata una bella serata all’insegna della socialità, della riscoperta del Castello dei Trinci e, quest’anno, soprattutto della solidarietà. Le quote di partecipazione, al netto dei costi sostenuti dall’organizzazione, sarà devoluta alla fondazione Airc. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco Stefano Zuccarini e gli assessori Michela Giuliani, Elisabetta Ugolinelli e Lorenzo Schiarea. A presentare l’evento Claudio Bianchini. In questa edizione la cucina è stata curata dallo chef Stefano Marconi, dell’osteria ‘Cuore Piccante’. Hanno intrattenuto gli ospiti il pianista Lorenzo Marrani con la cantante Lisa Primavera. Tra le portate della cena anche gli spettacoli pirotecnici della Compagnia teatrale Accademia Creativa. Intervenuta la delegata Airc Laura Radi.