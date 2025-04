14 involucri di cocaina nascosti dentro lo sportellino del carburante, arrestato 23enne - Tuttoggi.info

Un 23enne è stato tratto in arresto in località Olmo (Perugia), dopo essere stato trovato in possesso di 14 involucri di cocaina.

Una volante della Polizia aveva notato il giovane sospetto – di origini albanesi – appoggiato ad un veicolo. Per questo motivo gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito rinvenendo, nascosto all’interno dello sportellino del carburante, un contenitore con all’interno della sostanza polverosa e in cristalli che – dagli accertamenti tecnici della Scientifica – è risultata essere cocaina.

Inoltre, all’interno di un marsupio, sono stati rinvenuti 385 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 23enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.