“100 anni di jazz in Italia”: al Polis di Terni la conferenza del musicologo Marcello Piras - Tuttoggi.info

L’incontro, organizzato dall’Atelier musicale "Francesco Falcioni" in collaborazione con il Cesvol, è a ingresso gratuito.

Sabato 18 novembre, il Cesvol ospiterà, come ogni anno, la conferenza del musicologo Marcello Piras, che già tante volte ha fatto ascoltare a Terni storie e musiche sorprendenti e affascinanti.

Il tema scelto è “Cento anni di jazz in Italia”.

Nel 2023 ricorre, infatti, il centenario di quello che si può considerare il primo disco italiano in cui si ascolta una musica più o meno ascrivibile al jazz.

L’appuntamento di sabato al Cesvol, alle ore 18.00, nella sala polivalente del Polis, in via Montefiorino 12 C, sarà l’occasione per ascoltare pezzi che hanno segnato la storia di questo genere musicale e vedere immagini, filmati sconosciuti ai più.

