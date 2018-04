Terni, schianto tra due auto | 3 feriti in ospedale

Un grave incidente si è verificato il primo pomeriggio di oggi nei pressi degli stabilimenti di Viale Brin dell’Ast, precisamente in Via Breda, dove una Nissan e una Chevrolet sono entrate in collisione per motivi ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale giunti sul posto per i rilievi di rito e la gestione del traffico.

A bordo di una delle due auto una donna e un ragazzino di 14 anni che hanno riportato ferite nella dinamica del sinistro, anche se le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. I due, così come l’occupante del secondo veicolo, sono stati trasferiti dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Terni per gli accertamenti del caso.

