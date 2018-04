Terni, la sezione cittadina della FIDAPA BPW presenta la conferenza “Cute e psiche”

Venerdì 6 aprile 2018, alle ore 17.00, presso la Sala riunioni dell’Ordine dei Medici, Maria Rita Chiassai, presidente della sezione di Terni della FIDAPA BPW presenterà la conferenza dal titolo “Cute e psiche, il linguaggio della pelle” a cura delle dottoresse Patrizia Cecchetti, medico chirurgo, specializzata in dermatologia, venerologia e dermatologia cosmetologica e Silvia Piconi, psicologa e psicoterapeuta.

Si parlerà delle correlazioni tra patologie cutanee e nervose: generalmente lo stress peggiora le malattie cutanee e allo stesso modo le patologie della pelle possono essere fonte di ansia per le persone che ne soffrono.

Come sappiamo dai Romani, vanno accordati relax e guarigione, secondo il motto Mens sana in corpore sano per vivere in buona salute; così tutti gli organi funzioneranno bene, compresa la cute.

Dopo la conferenza di ottobre su osteoporosi e osteopenia la sezione di Terni della FIDAPA BPW torna ad affrontare l’argomento salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale a cui tutti teniamo e soprattutto le donne occupate nelle arti, professioni e affari, sempre impegnate nel proprio lavoro.

Stampa