Terni, domani la proclamazione di Latini a sindaco | Chi entra in consiglio

Il percorso istituzionale che porterà alla prima seduta del consiglio comunale, inizierà domani con la proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale Centrale e con l’insediamento del nuovo sindaco di Terni Leonardo Latini. Il sindaco, a norma del Tuel (il testo unico degli enti locali) e del regolamento del Comune di Terni avrà, da quel momento, un termine di dieci giorni per procedere alla convocazione della prima seduta del nuovo consiglio comunale, la quale dovrà poi tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione. La prima seduta sarà presieduta dal consigliere anziano (ovvero dal più votato, cioè colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale ai sensi di legge) fino all’elezione del presidente del consiglio.

Per la prima seduta il regolamento fissa un ordine del giorno al quale attenersi. In particolare il Consiglio dovrà procedere alla convalida degli eletti; poi ci sarà il giuramento del sindaco; la comunicazione dei nominativi dei componenti della nuova giunta comunale e l’illustrazione del programma di mandato; la surroga dei consiglieri che, eventualmente, assumano la carica di assessore. Infine si procederà all’elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio comunale e all’elezione dei consiglieri che comporranno la commissione elettorale comunale.

I consiglieri eletti:

Lega 13 consiglieri: Emanuele Fiorini (già consigliere regionale), Enrico Melasecche, Anna Maria Leonelli, Valeria Alessandrini, Devid Maggiora, Cristiano Ceccotti, Giulia Silvani, Doriana Musacchi, Paolo Cicchini, Leonardo Bordoni, Paola Pincardini, Monia Santini, Sara Francescangeli.

Forza Italia 4 consiglieri:bFrancesco Maria Ferranti, Stefano Fatale, Sonia Bertocco, Federico Brizi.

Fratelli d’Italia avrà 2 consiglieri: Marco Cecconi e Orlando Masselli.

Lista Terni Civica 1 consigliere: Michele Rossi

Movimento 5 Stelle 7 consiglieri: Valentina Pococacio, Patrizia Braghiroli, Luca Simonetti, Claudio Fiorelli, Federico Pasculli e Marco Cozza, oltre il candidato sindaco Thomas De Luca.

Partito Democratico 4 consiglieri: Francesco Filipponi, Valdimiro Orsini e Tiziana De Angelis, Paolo Angeletti.

Senso Civico 1 consigliere: Alessandro Gentiletti.

Qualora qualcuno dei consiglieri dovesse ricoprire incarichi di assessore o altre posizioni, i nomi dei consiglieri potrebbero variare in base alla graduatoria dei più votati.

