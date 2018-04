Riprogrammata per venerdi 6 Aprile la puntata di Geo&Geo con Paola Bazzoli

Riprogrammata la puntata di Geo&Geo che doveva andare in onda lo scorso 23 Marzo e che avrebbe visto come protagonista Spoleto grazie all’imprenditrice Paola Bazzoli, titolare del Pub Ristorante Vecchio Camino in Via Posterna.

Nello studio di Rai 3, con Sveva Sagramola, Paola Bazzoli ha preparato alcune ricette tipiche del territorio Umbro preparate per promuovere la prossima apertura del suo punto ristoro all’interno della stazione di Sant’Anatolia di Narco lungo la ex Ferrovia Spoleto Norcia, progetto che rientra nelle attività di CoMoDo.

Il Comitato Mobilità Dolce è una organizzazione comunitaria con base a Spoleto, e vari hub regionali, che promuove la costruzione di reti di mobilità dolce nei paesaggi culturali italiani al fine di promuovere strade verdi, come ferrovie dismesse e piste ciclabili per farle rivivere e renderle fruibili. CoMoDo, Premio MIBACT del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2012/2013 per il progetto editoriale FERROVIE DELLE MERAVIGLIE e Encomio MIBACT 2014/2015 per la Giornata delle ferrovie dimenticate italiane, ha, tra gli altri obiettivi, quello di ricongiungere la Spoleto Norcia con la Ferrovia dismessa di Fermo Amandola.

Appuntamento su Rai 3, venerdi alle ore 15:55.

