Muore schiacciato dal trattore, tragedia a Montecchio

La tragedia si è verificata intorno alle 11.30 questa mattina a in località Casaccetta di Montecchio, nelle campagne ternane. Un agricoltore di 66 anni è rimasto ucciso quando, durante la fase di accensione del trattore, qualcosa non è andato come previsto. Il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato dal veicolo.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno iniziato le manovre di rianimazione proseguite fino alla decisione di attivare l’elisoccorso per trasferirlo d’urgenza e il più velocemente possibile in ospedale. La zona particolarmente complessa da raggiungere ha fatto optare per questa soluzione anche se purtroppo per la vittima la decisione si è rivelata inutile. L’uomo infatti è morto nelle fasi di trasferimento e il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Amelia, intervenuti sul posto e coordinati dal capitano Raffaele Maurizi, comandante della compagnia amerina.

Stampa