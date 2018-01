Judo, Annalisa Calagreti campionessa d’Italia

Il 2018 si apre con la medaglia più prestigiosa per l’as Centro Judo Ginnastica Tifernate targata “by Mariotti Family”. Dopo la vittoria del Campionato Italiano Junior e il bronzo al Campionato assoluto nel 2017, Annalisa Calagreti torna sul gradino più alto del podio nel Campionato italiano assoluto 2018, svoltosi al PalaPellicone di Ostia Lido.

Annalisa, accompagnata nella trasferta dai tecnici Augusto e Alessandra Mariotti, ha esordito piazzando un’ottima tecnica di ippon Seoi Nage, valutata waza Ari, e ippon di Tani Otoshi all’atleta piemontese Debora Sala del CUS Cosenza. Nel secondo turno è invece riuscita a superare la medaglia d’argento 2017 Carolina Costa del CUS Uni Messina con una tecnica di Ura Nage, valutata waza ari, e conclusa con un ippon di immobilizzazione a terra.

Nel turno successivo ha poi incontrato Eleonora Geri del G.S. Carabinieri Roma, campionessa Italiana in carica, contro cui la tifernate, andata in vantaggio con un buon attacco di Seoi Nage a Sx, valutato waza ari, ha vinto e ottenuto l’accesso alla finale contro una vecchia conoscenza, l’atleta friulana Francesca Roitero della asd Skorpion Club Pordenone. Anche in questo caso Annalisa ha liquidato l’avversaria in appena 30 secondi con una bella esecuzione di Arai Makicomi, valutata waza ari, conclusa con una immobilizzazione a terra, ottenendo il terzo ippon e la medaglia d’oro, risultato che le vale anche il passaggio a 3° dan.

Dopo questo importante successo, da giovedì 1 febbraio la Calagreti andrà in raduno con lo staff della Nazionale al Centro Olimpico Federale per prepararsi all’Open Città di Roma.

