Elezioni 4 marzo, a Terni variate le sezioni del voto | Risultati in tempo reale dalla Prefettura

L’ufficio elettorale del Comune di Terni comunica che, per motivi tecnici, alcune sezioni elettorali sono state trasferite in altre sedi e precisamente:

Sez. 29: dal Centro Soc.Assist. Geriatrica in viale Trento nr. 21 alla Struttura Hospice di viale Trento 19

Sez. n. 80, 88, 89 e 90: dalla scuola elementare Carducci, via del Pellicano, 24 alla scuola media Giovanni XXIII sita in via dell’Aquila n. 4/d;

Sez. 92: dalla scuola media Giovanni XXIII sita in via dell’Aquila n. 4/d, alla scuola Campitello sita in via del Faggio, 2;

Sez. n. 97: dalla sc. Mat. Maratta Bassa, via Augusto Vanzetti, 32 alla scuola Orazio Nucula viale Cesare Battisti, 96;

Sez. 103: dalla scuola Gabelletta Cesi in via Gabelletta, 139 all’Istituto Comprensivo Campomaggiore in via delleTerre Arnolfe, 14;

Sez. 116: dai locali Ater – Collestatte Piano, via D. Valenti alla Struttura Tourist Shop presso Cascata inferiore, via G. Vasi snc.

Sez. 120: dalla ex scuola di Miranda, piazzetta lu Trau, 3 alla scuola elementare di Valenza, sita in via Ippocrate n. 321/323

Sez. 121: dalla scuola Acquasparsa in strada Acquasparsa, 33 alla scuola elementare R. Teofoli sita in via Baccelli, 6/f

L’ufficio elettorale fa presente che a tutti gli elettori interessati è stata inviata etichetta autoadesiva, da apporre sulla tessera elettorale già in possesso, con l’indicazione della nuova ubicazione della sezione elettorale di appartenenza.

Maggiori informazioni nella sezione Elezioni 2018 del sito web del Comune di Terni.

La Prefettura di Terni, inoltre, rende noto che in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, sarà possibile seguire l’andamento delle operazioni elettorali sul sito della Prefettura (www.prefettura.it/terni) ove è pubblicato il fac-simile della scheda e sul quale, inoltre, è possibile acquisire notizie sulle modalità di voto e sul corpo elettorale.

Dal sito medesimo sarà, inoltre, possibile collegarsi al sito dedicato del Ministero dell’Interno, ove possono visualizzarsi le rilevazioni sull’affluenza alle urne (alle ore 12.00, 19.00 e 23.00) e saranno diffusi, in tempo reale, i dati relativi allo scrutinio.

