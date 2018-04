Acquedotto Scheggino-Pentima, lunedì lavori su manto stradale Valnerina

Inizieranno lunedì 9 aprile i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto della SR 209 Valnerina dove il Servizio idrico è intervenuto per la realizzazione del nuovo acquedotto Scheggino-Pentima. Lo rende noto il settore viabilità della Provincia di Terni che ha modificato, con ordinanza, gli orari di durata del senso unico alternato, regolato da semaforo, istituito con precedente provvedimento. La nuova fascia oraria prevista va dalle 7 alle 18 (sempre dal 9 al 27 aprile) per consentire un ampliamento dell’orario di lavoro in considerazione dell’entrata in vigore dell’ora legale.

Oltre alle disposizioni riguardanti la viabilità, l’amministrazione provinciale ha anche formulato al Servizio idrico, che eseguirà le opere tramite ditta incaricata, le prescrizioni, per competenza, riguardanti il tipo di intervento. Fra queste, le principali riguardano la realizzazione di una stesa di asfalto di almeno tre centimetri, utilizzando un materiale maggiormente resistente all’usura e al passaggio dei mezzi e risagomando e regolarizzando l’intera carreggiata stradale.

I lavori interesseranno un tratto di circa 3 chilometri e mezzo da località Cervara fino all’intersezione con via Giuseppe Vasi (area biglietteria della cascata delle Marmore) e consisteranno nel rifacimento dell’intera carreggiata e non solo di quella utilizzata per il passaggio interrato delle nuove tubazioni idriche.

