Ztl, conclusa fase partecipativa si valutano modifiche a regolamento | Centro sarà diviso in 3 aree - Tuttoggi.info

Si attende anche ok dal Ministero, dopo il quale avrà inizio il periodo sperimentale di 30 giorni. Il tutto entrerà a regime non prima di primavera 2024 | Ecco le categorie che beneficeranno di permessi

Si è (finalmente) conclusa la fase partecipativa pubblica in vista dell’attivazione dei varchi elettronici della Ztl di Città di Castello.

I tecnici del servizio viabilità comunale e il comando di Polizia Locale esamineranno ora considerazioni e richieste di modifiche espresse dai cittadini – dallo scorso 16 novembre (via web e allo Sportello del Cittadino)- e valuteranno eventuali modifiche da apportare al regolamento per la sua redazione finale.

La bozza delle norme dovrà anche essere approvata entro 60 giorni dal Ministero (che dovrebbe quasi sicuramente arrivare con il silenzio assenso e verifiche postume da parte del dicastero), dopo di che ci sarà un periodo sperimentale di almeno 30 giorni per far andare a regime le nuove regole e veder come reagisce la cittadinanza. Tutto il sistema entrerà dunque a regime non prima della primavera 2024.

Il sistema automatico di controllo degli accessi a protezione della ZTL, previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), è stato realizzato con un investimento finanziato da Agenda Urbana. I varchi di accesso saranno istituiti nelle medesime postazioni individuate nel 1995, quando vennero disciplinate per la prima volta autorizzazioni e relative procedure per transito e sosta veicolare nel centro storico, delimitando la cosiddetta Zona a Traffico Limitato e gli spazi di sosta riservati ad utenti autorizzati.

Il controllo elettronico con le telecamere garantirà la regolamentazione del traffico in corrispondenza dei punti d’accesso alla ZTL, con rilevamento e identificazione continuativi di ciascun autoveicolo in transito sul varco, che sarà unicamente finalizzato alla verifica della regolarità degli accessi nel rispetto della privacy. Le telecamere saranno direttamente collegate alla centrale operativa della Polizia Locale. La nuova Ztl nel centro storico ricalcherà lo stesso perimetro di quella già esistente e sarà articolata su tre aree, con diversi orari di utilizzo, che limiteranno l’accesso in prevalenza nella fascia oraria notturna:

“ZTL1” : varco di ingresso da via San Florido, all’altezza dell’intersezione con via Pomerio San Florido, attiva dalle ore 21 alle 6.30 , con carico e scarico non previsti negli orari di attivazione dei varchi Ztl;

: varco di ingresso da via San Florido, all’altezza dell’intersezione con via Pomerio San Florido, attiva , con carico e scarico non previsti negli orari di attivazione dei varchi Ztl; “ZTL2” : varchi di ingresso in via San Florido (all’altezza dell’intersezione con via della Pendinella), in via Sant’Apollinare e in via Sant’Antonio, che sarà attiva h24 , come già ora, con carico e scarico nella fascia oraria 6-12 (eccetto giovedì e sabato) e 14.30-18.30 (escluso domenica e festivi);

: varchi di ingresso in via San Florido (all’altezza dell’intersezione con via della Pendinella), in via Sant’Apollinare e in via Sant’Antonio, che sarà , come già ora, con carico e scarico nella fascia oraria 6-12 (eccetto giovedì e sabato) e 14.30-18.30 (escluso domenica e festivi); “ZTL3”: varchi di accesso in via della Pendinella, via del Popolo (all’altezza dell’intersezione con piazza Gabriotti) e corso Cavour (all’altezza di piazza Fanti), attiva il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 19.30 alle ore 6.30, giovedì e sabato dalle ore 19.30 alle 15 e h24 la domenica e festivi infrasettimanali, con carico e scarico non previsti negli orari di attivazione dei varchi ZTL.

Per l’accesso alla ZTL sono state previste diverse tipologie di permessi: carico e scarico merci; residenti; affittuari non residenti; proprietari non residenti (solo se l’immobile non è utilizzato e risulta altro permesso ZTL); operatori titolari (o preposti) di attività; titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale; ospiti di strutture ricettive (privi di permesso); rappresentanti, agenti di commercio e similari; ditte artigiane o equiparate; operatori dell’informazione. Le autorizzazioni relative ai permessi Ztl attualmente in corso sono prorogate fino al 31 marzo 2024, in attesa dell’adozione del nuovo regolamento a seguito dell’implementazione dei varchi elettronici.