Ztl a Piediluco tra "giallo" sull'apertura e polemiche - Tuttoggi

A distanza di una settimana se ne torna nuovamente a parlare, questa volta almeno per un problema diverso: la ztl di Piediluco non è attiva. Da aprile infatti, e per tutti i weekend fino a settembre, la ztl si attiva alle 14 del sabato per finire poi alla mezzanotte della domenica seguente. Tranne oggi. Apparentemente e inspiegabilmente la ztl a Piediluco sabato pomeriggio è risultata attiva (stando allo stesso cartello digitale, come evidenzia la foto di Tuttoggi.info), tanto che alcuni intrepidi hanno deciso di entrare con i veicoli all’interno del paese. Sperando che non sia un guasto e che non arrivino poi le multe.

[di Alessia Marchetti]