Will Smith bandito dagli Oscar, il messaggio di Laura Chiatti

Subito dopo la decisione dell'Academy, l'attrice perugina ha manifestato la sua vicinanza a Smith, che aveva difeso la moglie con uno schiaffo a Rock

Tra i primi a commentare l’espulsione di Will Smith per 10 anni dalla cerimonia degli Oscar, per lo schiaffo dato a Chris Rock, c’è l’attrice perugina Laura Chiatti. Che subito dopo la decisione dell’Academy (che ha però deciso di non revocare l’Oscar assegnato a Will Smith per il ruolo nel film King Richard, ha pubblicato sui social una foto con l’immagine dell’attore che alza la celebre statuetta, accompagnandone il nome con un cuore.

E la frase: “Il contenuto fa schifo ma non viene mai condannato, la forma invece seppur sbagliata a causa del contenuto, verrà condannata per tutta la vita. Crude consapevolezze”.

Questo il modo in cui Laura Chiatti si è schierata a difesa di Will Smith, che nella notte degli Oscar aveva colpito con uno schiaffo il comico Chris Rock dopo una battuta sull’alopecia di cui soffre la moglie.

Will Smith si era già dimesso preventivamente, la scorsa settimana, dall’Academy, dicendo che ne avrebbe accettato la punizione, qualunque fosse stata.

Will Smith per i prossimi dieci anni non potrà dunque partecipare alla Notte degli Oscar, ma non è chiaro se potrà comunque nominato per la statuetta durante questo tempo per i suoi futuri lavori.