Weekend con Trofeo Fagioli e Gubbio Doc Fest, come cambiano circolazione e sosta - Tuttoggi

L’apertura al transito veicolare della strada di Sant’Ubaldo per accedere al Monte Ingino è prevista dalle ore 6 di sabato 27 agosto alle ore 20 di domenica 28; l’apertura al transito veicolare di Via Cavour, in sostituzione dell’accesso da Porta Castello, dalle ore 6 alle ore 18 di sabato 27 agosto e dalle ore 6 alle 20 di domenica 28 , con conseguente sospensione dell’ordinanza di chiusura di Via Cavour.

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6 di venerdì 26 alla mezzanotte di domenica 28, ad esclusione delle auto da gara, per la sosta delle vetture da competizione, relativi camion, carri attrezzi e mezzi di assistenza dei camion e dei carrelli addetti al trasporto delle vetture da gara nei seguenti spazi:

Parcheggio del Teatro Romano;

Viale del Teatro Romano;

Parcheggio interno dell’ex Ospedale Civile;

Un tratto del parcheggio dell’ex Seminario Vescovile (area adibita a parcheggio nel tratto che va dall’ingresso da Via del Teatro Romano all’esercizio commerciale – passaggio pubblico per Piazza Bosone);

Viale Paruccini, tratto compreso tra Viale del Teatro Romano e Via Leonardo da Vinci;

Piazzale Leonardo da Vinci (Tennis)

Via Bergson;

Via Edison;

Via di Borgo Santa Lucia: da Largo della Pentapoli a Via Bonarelli;

Via Bonarelli da Porta Castello a Porta Metauro;

Via Giove Pennino fino alla linea di partenza della gara;

Tratto di Borgo Damiani da Porta Metauro alla linea di partenza della gara;

Piazza Empedocle, Via del Perilasio (parcheggio ex Sip), Via Rousseau (tratto compreso fra Via Corta e Viale Paruccini), Via Epicuro e Via Alcuino da York;



Divieto di transito dalle ore 7 di venerdì 26 agosto alla mezzanotte di domenica 28, con l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara che esporranno apposito Pass o Autorizzazione nel Viale del Teatro Romano, nel Viale Paruccini tratto compreso fra Viale del Teatro Romano e Via Leonardo Da Vinci, in Via Tifernate da Largo della Pentapoli all’intersezione con Via Platone; in Via del Perilasio, in Via A. da York.

Divieto di circolazione da Largo della Pentapoli – direzione Porta Metauro a Madonna della Cima – per consentire il deflusso di tutte le vetture da gara che scendono dal percorso di gara e sono dirette alla propria area di assistenza assegnata, nei seguenti giorni e orari:

Sabato 27 agosto dalle ore 18.00 circa e in ogni caso fino a che le vetture da gara non sono tutte scese dal percorso di gara e sono in sosta presso i rispettivi Parchi Assistenza

Domenica 28 agosto dalle ore 18.00 circa e in ogni caso fino a che le vetture da gara non sono tutte scese dal percorso di gara e sono in sosta presso i rispettivi Parchi Assistenza;

La riapertura al traffico veicolare del percorso di gara nei giorni di sabato 27 e domenica 28 avverrà nell’intervallo tra la 1^ e la 2^ manche di gara, qualora la direzione di gara ne garantisca la riapertura in sicurezza.

Il percorso del servizio navetta, a disposizione gratuitamente per cittadini e visitatori dalle ore 9.30 alle ore 20, nei giorni 26, 27 e 28 agosto seguirà il seguente itinerario: P.za 40 Martiri (Capolinea) – Via B. Buozzi – Via B. Ubaldi – Viale L. da Vinci (altezza parcheggio piscina) – Via Bottagnone (parcheggio Ist. Tecnico Sperimentale e parcheggio area sosta camper) – Viale Paruccini (parcheggio impianto ciclabile polivalente “Le Querce”) – Via B. Ubaldi (parcheggio Centro Commerciale “Le Mura” e parcheggio Centro Direzionale Prato) – Via Perugina direzione Sud – Via Frate Lupo – Via della Vittorina – Viale della Rimembranza – Fermata zona Porta Vittoria – P.za 40 Martiri (Capolinea).

Gubbio Doc Fest

In occasione del Gubbio Doc Fest 2022, che nel weekend entrerà nel vivo (fino al 28 agosto) con i concerti evento in Piazza Grande di Achille Lauro (27 agosto) e Mario Biondi (26 agosto) concerti, sono invece queste le principali modifiche alla circolazione alla sosta dei veicoli nel centro storico. In particolare: