VUSCOM, cambia calendario di fatturazione ed autolettura - Tuttoggi

Modifiche alle bollette VUSCOM ed all’aggiornamento del prezzo, che diventa mensile e non più trimestrale

La VUSCOM comunica alcune variazioni in merito alle bollette del gas naturale. Per ogni approfondimento si può fare comunque riferimento al testo completo delle comunicazioni alla clientela allegato alle bollette emesse.

Modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dal 1° ottobre 2022 (delibera 374/2022/R/gas (ARERA). In sostanza è stata modificata la modalità di determinazione dell’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela a decorrere dal 1° ottobre 2022 relativamente alla componente CMEM. L’aggiornamento avverrà in base alla media mensile del prezzo del PSV day ahead rilevato da ICIS-Heren e non più in base al TTF. Pertanto, non si farà più riferimento alle quotazioni a termine (prezzo relativo a periodi precedenti) ma alla media mensile dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (prezzo ex-post ossia ai prezzi del periodo in fatturazione).