Vus, i vertici convocati in Commissione Controllo

In settimana svelate anche le tariffe Tari dopo qualche polemica

Settimana calda per la questione rifiuti e Vus. Martedì approdano in Prima commissione le tariffe della Tari, dopo essere state oggetto anche di qualche scambio a distanza sui social tra il sindaco Stefano Zuccarini e la consigliera dem Barbetti. Giovedì 26, invece, è convocata la Commissione controllo e Garanzia, per l’audizione dei vertici della Vus.

“I cittadini chiedono chiarezza”

“I cittadini chiedono chiarezza – spiega il coordinatore della Commissione, David Fantauzzi – in merito alle problematiche riguardanti il servizio raccolta rifiuti e pulizia urbana e sulla relativa tassa che i cittadini pagano per il servizio rifiuti (TARI) stanno circolando notizie e proclami, spesso contraddittori, che alimentano confusione e disorientamento nei cittadini che, peraltro, sono troppo spesso costretti a subire inefficienze e disservizi. Credo sia il caso di fare chiarezza e dare informazioni certe affinchè tutti possano avere certezze circa questo importante servizio pagato dai cittadini stessi“.