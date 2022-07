Volti sorridenti per il Grifo di Castori, in attesa di dei nuovi che Giannitti sta per portare GALLERY E VIDEO

Ritrovo, test Covid e primo allenamento agli ordini del tecnico di San Severino Marche per il Perugia che inizia la stagione 2022/23

Volti sorridenti a Pian di Massiano per i Grifoni che si sono presentati alla prima chiamata di mister Castori. In attesa, ovviamente, di vedere quelli che Giannitti sta per portare al Perugia. Con qualche colpo che il direttore sportivo vuole provare a piazzare in settimana, prima della partenza per il ritiro di Pieve di Cadore, anche per dare impulso alla campagna abbonamenti al via.

La prima di Castori

In completo nero, mister Castori ha scherzato con i giornalisti e con lo staff per il suo primo allenamento dei Grifoni. Con il suo consueto approccio informale e schietto, ma anche molto esigente verso i suoi calciatori.