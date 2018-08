“Il volontariato è una palestra di vita”, inaugurata la Festa di Villa Redenta | Foto e video

“Siamo tutti felici che qui a Villa Redenta, in questo posto favoloso, possa essere protagonista una cosa favolosa com’è il volontariato, una cosa bellissima perché non ci sono secondi fini: è soltanto generosità quello che vi spinge a rendervi utili. Sono felice di stare qui, perché è una maniera bella di festeggiare il mio compleanno, qui con voi per questa 18esima settimana del volontariato. Il volontariato è una palestra per prepararsi a sfide più importanti, è molto bello qui ci siano molti ragazzi che partecipano a questa festa”.

Con queste parole il sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis ha aperto ieri pomeriggio la Festa del Volontariato 2018, manifestazione che da 18 anni dà voce alle tante realtà solidali locali offrendo loro una vetrina ed un luogo di confronto. Ad accompagnare il primo cittadino, che proprio ieri compiva gli anni, gli assessori Angelo Loretoni e Maria Rita Zengoni ed il presidente del Consiglio comunale Sandro Zengoni. Presenti anche i consiglieri comunali Massimiliano Montesi, Antonio Di Cintio, Maria Elena Bececco ed Ilaria Frascarelli. All’inaugurazione c’era anche il parroco di Santa Rita, padre Giuseppe (insieme padre Gregorio).

La presidente dell’associazione inSIemeVola – MilleMani, organizzatrice della manifestazione insieme al Movimento Rangers, Eleonora Rizzi, nel ringraziare il Comune di Spoleto e la Provincia di Perugia (che mette a disposizione da 10 anni Villa Redenta per questo evento) ha ricordato in primis il fondatore della Festa del Volontariato, padre Modesto Paris, scomparso a causa della Sla un anno fa.

Quindi ha ricordato le finalità delle associazioni e della manifestazione, in primis quella di mettere in rete tante realtà che operano nel sociale. Dopo l’inaugurazione, la manifestazione ha visto una messa in onore di Sant’Agostino – al cui pensiero ha fatto riferimento padre Giuseppe – nella chiesa di Santa Rita. Infine, in serata, la baby dance, la zumba ed il concerto della Spoleto Blue Band.

Sono 15, oltre agli organizzatori, le associazioni che partecipano a questa 18esima edizione, con stand, momenti di dibattito e dimostrazioni. Ogni giorno, dalle ore 16, fino a sabato, in programma ci sono animazioni per bambini, musica, convegni e l’immancabile “bar del sorriso” (imperdibili piadine, frittelle e zeppole).

Programma

Mercoledì 29 agosto 2018

Ore 16 – Apertura degli stand e del Bar del Sorriso

Ore 17.30 – Incontro aperto su “Rispetto la natura oggi per vivere bene domani: il tempo del no allo SPREKO”, a cura di Cittadinanzattiva Umbria

Ore 20.30 – Baby dance

Ore 21 – “Rangers story”, la storia del Movimento Rangers in un musical

Ore 21.45 – “Il Ripostiglio delle Scope” in concerto

Giovedì 30 agosto 2018

Ore 16 – Apertura degli stand e del Bar del Sorriso

Ore 16.30 – “Fiabe a merenda”, letture animate per bambini

Ore 17.30 – Incontro aperto su “Il tempo: un fattore determinante nell’esperienza delle malattie degenerative”, a cura dell’associazione Aism, nucleo di Foligno

Ore 20.30 – Baby dance

Ore 21 – “L’isola che non c’è”, diafilm del campo estivo

Ore 21.30 – “Broken Tunes” in concerto

Venerdì 31 agosto 2018

Ore 16 – Apertura degli stand e del Bar del Sorriso

Ore 17.30 – Incontro aperto su “Wikipedia per Spoleto: un ‘insolito’ volontariato” a cura di Manuela Musco

Ore 19 – Dimostrazione di soccorso a cura dell’Unità cinofila “Le Aquile”

Ore 20.30 – Baby dance

Ore 21 – “Zumba per tutti” con Vanessa Venturi

Ore 21.30 – Concerto del duo “Alessandro Musco – Sax e Alex Gee – DJ Set”

Sabato 1 settembre 2018

Ore 16 – Apertura degli stand e del Bar del Sorriso

Ore 16.15 – Il Truccabimbi con l’associazione “Hakuna Matata” di Bolsena

Ore 16.30 – Il Murales “La Macchina del tempo tra antico e nuovo”, verrà creato il prodotto artistico che rappresenterà il tema della Festa

Ore 16.30 – “Fiabe a merenda”, letture animate per bambini

Ore 17.30 – Incontro aperto su “Lo zaino delle esperienze di oggi nel domani: il volontariato sarà ancora apprezzato?”, un confronto tra gli agenti sociali che operano con e per i giovani e le famiglie

Ore 20.30 – Baby dance

Ore 21 – Spoleto’s Got Talent (7° edizione)

Durante la serata, verrà presentata l’associazione “Hakuna Matata” di Città di Castello, gemellata con la Festa del Volontariato 2018 e saranno estratti i premi della Lotteria “Festa del Volontariato – RF ’18”

