Volontari ripuliscono il Tevere, trovati quasi 20 quintali di rifiuti - Tuttoggi.info

Decine di volontari si sono riuniti domenica scorsa (6 aprile) per ripulire il tratto “No Kill” del Tevere compreso tra Città di Castello e San Giustino. Una giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente, spirito di collaborazione e amore per il fiume.

Organizzata dal Fishing Club Alto Tevere Umbro, in collaborazione con il Coordinamento Umbria Fly Fishing, l’associazione Pro Loco di Piosina e con il contributo della Pro Loco Monterchi, l’iniziativa “Biondo Tevere 2025” ha coinvolto pescatori, famiglie e semplici amanti della natura. Tutti uniti per un obiettivo comune: restituire dignità ad uno degli ecosistemi più importanti della regione.

Sin dal primo mattino, i volontari si sono ritrovati a Piosina, per poi suddividersi in squadre e operare lungo le sponde del fiume e i sentieri del percorso verde. Sacchi alla mano, guanti e stivali, hanno raccolto ogni tipo di rifiuto – da una lavatrice a numerosi copertoni, tanta plastica e pneumatici, vetro e una bicicletta – per un totale di quasi 20 quintali.

A conclusione della giornata i partecipanti si sono ritrovati nei locali della Pro Loco di Piosina per il tradizionale pranzo sociale, divenuto ormai simbolo dell’iniziativa. “È stato bello vedere così tante persone prendersi cura del nostro fiume con passione e senso di responsabilità – ha dichiarato il presidente del Fishing Club Alto Tevere Umbro Francesco Duranti – Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti ma soprattutto chiediamo con forza alle autorità competenti di non voltarsi dall’altra parte. Biondo Tevere è stata, ancora una volta, molto più di una semplice pulizia: è stata un’azione concreta per l’ambiente, una giornata di educazione civica e un esempio virtuoso di cittadinanza attiva. Un messaggio forte e chiaro: prendersi cura del fiume è un dovere di tutti”.

Il portavoce di Umbria Fly Fishing Nazario De Luca ha aggiunto: “Se da un lato il volontariato e l’impegno delle associazioni sono encomiabili, dall’altro non possiamo esimerci dal sottolineare una questione fondamentale: i corsi d’acqua dell’Umbria stanno vivendo una crisi dovuta alla mancanza di vigilanza e di una gestione lungimirante. La pesca a mosca porta innumerevoli benefici alle comunità locali, sia in termini di turismo sostenibile sia per il contributo che può offrire alla salvaguardia degli ecosistemi fluviali. Tuttavia, i tratti dedicati a questa tecnica sono oggi sempre in diminuzione. È tempo che le autorità competenti si facciano carico delle loro responsabilità, coinvolgendo direttamente i pescatori a mosca, veri custodi dei fiumi e primi testimoni delle loro trasformazioni”.