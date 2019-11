Volo Perugia-Catania cancellato, scoppia la rabbia dei passeggeri | FOTO e VIDEO

Momenti di tensione sono quelli che si stanno vivendo in questi minuti all’interno dell’aeroporto di Perugia.

A causare l’ira di circa 200 passeggeri è stata la cancellazione del volo FR2706 di Ryanair, tratta

nazionale tra gli scali di Perugia, Sant Egidio e Catania, Fontanarossa.

Il volo che doveva partire dall’Umbria alle 21:30 è stato cancellato, poco prima del l’imbarco, probabilmente per condizioni meteo avverse. Sta di fatto che il Boeing 737-800 sarebbe stato dirottato a Pescara lasciando a terra i passeggeri che dovevano partire dal capoluogo umbro.

Ma non finisce qui. Dopo il primo sconcerto dei viaggiatori per un ‘inconveniente’ che però per cause di forza maggiore può anche capitare, la rabbia è scoppiata quando agli stessi sarebbe stata proposta la momentanea soluzione di un pernottamento in un hotel a Jesi, nelle Marche. A un’ora e mezzo di distanza. Considerando inoltre che il primo volo utile previsto da normale orario è martedì prossimo.

Nella confusione più totale, lasciati all’assistenza di un paio di assistenti di volo supportati dalla Polizia di Stato presente nello scalo perugino, i passeggeri sono al momento bloccati all’interno dell’aeroporto, con una proposta di soluzione che sembra essere inaccettabile e della quale non viene data spiegazione, ma soprattutto senza un prossimo orario di partenza.

Articolo in aggiornamento

