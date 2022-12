Volley, finale mondiale Sir Perugia-Trentino Itas | Dove vederla in diretta - Tuttoggi

Sir Perugia, appuntamento con la storia in Brasile. Finale mondiale di volley tutta italiana contro Trentino Itas

Il derby italiano tra Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino Trento deciderà la squadra di club campione del mondo. I Block Devils hanno superato in tre set l’Itambe Minas (dopo aver sconfitto il Sada). Nell’altra semifinale Trentino Itas ha battuto nettamente 3-0 il Sada Cruzeiro.

Oggi, domenica 11 dicembre, al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim (Brasile), alle ore 16:00 ora locale, le ore 20:00 in Italia appuntamento con la finale. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv.