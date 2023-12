Voli giornalieri Aeroitalia Perugia – Bergamo: gli orari e i collegamenti

Il servizio al via dal 25 marzo: Orio al Serio hub internazionale per i voli low cost

Aeroitalia e Sase hanno comunicato gli orari dei voli giornalieri sulla rotta Bergamo – Perugia – Bergamo dal prossimo 25 marzo.

I voli, operati con Boeing 737-800 da 189 posti, sono programmati ogni giorno con i seguenti orari:

Partenza da Perugia alle 07.15 – Arrivo a Milano Bergamo alle 08.05

Partenza da Perugia 08.30 – Arrivo a Milano Bergamo alle 09.20 (solo domenica)

Ritorno da Milano Bergamo 19.10 – Arrivo a Perugia alle 20.00

Ritorno da Milano Bergamo 20.30 – Arrivo a Perugia alle 21.20 (solo domenica)

Come anticipato mercoledì dalla governatrice Donatella Tesei, è l’aeroporto bergamasco di Orio al Serio (ora Milan Bergamo Airport) la finestra sulla regione più ricca d’Italia, la Lombardia, che l’Umbria si è data. Per raggiungere Milano, in alternativa ai collegamenti ferroviari. Ma anche per sfruttare i collegamenti internazionali dello s calo bergamasco, collegato praticamente con tutta Europa e con i Paesi Marocco, Israele e Giordania.

La governatrice Tesei ha annunciato che nei prossimi giorni saranno svelati particolari sull’accordo legato a questo collegamento definito “strategico”, insieme al governatore lombardo Attilio Fontana e agli assessori Enrico Melasecche e Claudia Maria Terzi.

Bergamo Orio al Serio

Dalla Regione, intanto, viene evidenziato come in questo modo sarà assicurato all’Umbria il collegamento con il cuore economico, produttivo e commerciale del Paese, lungo l’asse Bergamo-Brescia-Verona-Padova.

Si tratta del terzo aeroporto italiano, con 15 milioni di passeggeri e hub principale dei voli low cost, che giornalmente ti permette di essere collegato a tutta l’Europa, il Nordafrica ed il Medio Oriente, a tariffe vantaggiose.

Aeroitalia: più relazioni tra Perugia e Bergamo

Questo il commento di Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia: “Siamo entusiasti e fieri di annunciare l’apertura di questa nuova rotta tra queste due affascinanti città del nostro paese. Con l’introduzione di questa destinazione, Aeroitalia si impegna a rafforzare le relazioni tra le due città e a contribuire allo sviluppo dell’industria del trasporto aereo in Italia. Siamo determinati a migliorare e ampliare costantemente il nostro network, al fine di soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri e di offrire loro le migliori opportunità di viaggio”.

Una nuova collaborazione con lo scalo umbro

Così Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria: “Con Aeroitalia si apre un nuovo corso ed una nuova strategia per lo scalo Umbro: di fatto per la prima volta un aereo della compagnia farà base nel nostro aeroporto, facendolo diventare scalo di partenza e non solo di corrispondenza. Questa operazione rappresenta un collegamento strategico con un’area che è cuore e fulcro economico dell’Italia. I nuovi voli permetteranno al nostro bacino di utenza di avere ottimi orari in partenza ed arrivo, agevolando una connessione diretta e veloce tra Umbria e Lombardia. Accogliamo questa importante novità con l’obiettivo di consolidare la relazione con Aeroitalia per un duraturo e profittevole rapporto con il nostro territorio ed aeroporto”.