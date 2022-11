Violenza sulle donne, caserme dei carabinieri illuminate di arancione e iniziative in tutta l’Umbria

Violenza sulle donne, in occasione della giornata internazionale tante iniziative in tutta la Regione. Arma dei carabinieri in prima linea

Quasi ogni giorno le forze dell’ordine ricevono segnalazioni di episodi di violenza sulle donne e maltrattamenti in famiglia. Nelle ultime settimane, poi, nel Perugino, si sono registrati diversi episodi di violenza sessuale, ai danni di giovanissime. Ma è soprattutto tra le mura domestiche che, spesso nel silenzio, le donne sono vittime di vari tipi di violenza. Tra gli episodi più cruenti avvenuti in Umbria, va senza dubbio ricordato il femminicidio di Barbara Cicioni, incinta all’ottavo mese di gravidanza, uccisa dal marito a Compignano di Marsciano. Un omicidio avvenuto 15 anni fa di cui è ancora vivo il ricordo: non è un caso che sua madre oggi sarà protagonista di un incontro pubblico a Bastia Umbra.

Proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi 25 novembre, l’Arma dei carabinieri vuole tenere alta l’attenzione sui reati inseriti nel cosiddetto “codice rosso”. Il comando provinciale di Perugia, così come quello di Terni, ha aderito infatti alla campagna di sensibilizzazione “Orange the world”.