Giornata contro la violenza sulle donne, la mamma di Barbara Cicioni in convegno a Bastia - Tuttoggi

C’è anche un incontro con la mamma di Barbara Cicioni, uccisa dal marito Roberto Spaccino, nel 2007 mentre stava aspettando la loro terza figlia, Elena, all’ottavo mese di gravidanza, tra le iniziative di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza programmate dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra per il 25 novembre, Giornata contro la violenza contro le donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

In calendario molte iniziative, organizzate in collaborazione con il Tavolo Pari Opportunità del Comune di Bastia Umbra, la Scuola secondaria di primo grado Colomba Antonietti (Ist.Compr.Bastia1), l’Istituto Professionale Bonghi. Alle 16 all’auditorium Sant’Angelo andrà come accennato in scena la tavola rotonda “Cicatrici permanenti. Come affrontare le conseguenze del femminicidio in chi rimane: reti di supporto e normativa“. Dopo i saluti del sindaco Lungarotti interverranno la signora Simonetta Pangallo, madre di Barbara Cicioni e l’avvocato Valeriano Tascini (difesa della famiglia Pangallo e dei figli), oltre alla dott.ssa Giuseppa Anatra “Interventi a favore degli orfani speciali”