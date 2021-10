"Voglio farla finita", spoletina fraintende e chiama i carabinieri - Tuttoggi

Intervento d'urgenza dei carabinieri alla stazione di Terni. Ma con il "voglio farla finita" l'uomo si riferiva solo alla relazione e non ad intenzioni suicide

“Voglio farla finita”. Questo il messaggio che un uomo aveva mandato alla sua compagna, una donna di Spoleto. E lei, allarmata, pensando ad intenzioni suicide, ha chiamato prontamente i carabinieri. I militari, interno alle 21 di domenica, sono quindi intervenuti insieme alla polizia ferroviaria alla stazione ferroviaria di Terni dove – grazie alle celle telefoniche – hanno rintracciato l’uomo. Quest’ultimo era al binario 2 pronto a partire con il treno.

Alla domanda dei motivi per i quali volesse uccidersi l’uomo, stupito, riferiva di non avere alcuna insana intenzione ma che, probabilmente, l’incomprensione derivava dal messaggio inviato poco prima alla donna. Le aveva infatti scritto “voglio farla finita”. Lui, in realtà, intendeva che voleva interrompere la relazione amorosa e non di volersi suicidare. Appurato il misunderstanding, l’uomo è stato fatto partire col treno per la destinazione della quale aveva già comprato i biglietti, solo per lui… di andata e ritorno.