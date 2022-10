Vissani insegnante all’Alberghiero di Spoleto “Chiederò cucine di Villa Redenta”

Da oggi via al ciclo di lezioni dello chef Gianfranco Vissani all'Alberghiero di Spoleto. Galassi: "Aggiungiamo eccellenza ad eccellenza". Video

Lo chef Gianfranco Vissani torna nel “suo” istituto alberghiero dopo decenni, ma come insegnante. Prende il via oggi (24 ottobre), infatti, il progetto “A lezione con Vissani” dell’Alberghiero di Spoleto “De Carolis” che coinvolgerà tutti gli studenti attraverso un ciclo di incontri con il cuoco di Baschi.

Ad anticipare l’avvio delle lezioni – una quindicina in tutto – è stata la presentazione dell’iniziativa, che ha fatto ben capire cosa accadrà durante gli incontri, con Vissani che ha spaziato durante i suoi interventi su vari temi. Elogiando la cucina territoriale “che è un grande patrimonio” e contestando alimenti spacciati per locali che invece non lo sono, criticando l’uso dell’azoto, ad esempio, per fare il gelato o le cotture a basse temperature che distruggono le proprietà ed i sapori degli alimenti. E ancora le forti critiche alle coltivazioni intensive o agli allevamenti, ad esempio, di maiali da 300 kg per permettere di avere prosciutti tutti uguali. “Dobbiamo avere pochi prodotti ma sani, questo dobbiamo cucinare” ha detto agli studenti presenti, raccontando anche aneddoti sulla sua esperienza di studente all’istituto alberghiero cittadino nella vecchia sede dell’ex seminario. “Spero di essere all’altezza di questa esperienza, sono felice di essere qui” ha commentato in merito al progetto.