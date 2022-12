Visioninmusica, il programma del festival internazionale che si terrà a Terni dal 19 gennaio al 13 aprile - Tuttoggi

Si parte giovedì 19 gennaio con Eugenio Finardi che, dopo anni di musica leggera e seguendo la sua inesauribile curiosità, si è dedicato a progetti speciali. Cantante, musicista, autore e compositore italiano tra i più noti e apprezzati, Finardi presenta Euphonia Suite: il progetto, frutto dell’intesa con due straordinari musicisti Raffaele Casarano al sassofono e Mirko Signorile al pianoforte, si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva.

Il secondo concerto, venerdì 3 febbraio, avrà protagonista il cantante Antonio Maggio, già in concorso al Festival di Sanremo 2013 e vincitore, nello stesso anno, di una serie di premi prestigiosi tra cui il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”. Negli ultimi anni, Maggio ha intrapreso un percorso più intimo, rivolgendosi a progetti significativi indirizzati alla sperimentazione: tra questi, c’è Maggio canta Dalla in jazz, in scena a Visioninmusica, un lavoro ricco di passione e di ricerca che accosta le liriche del cantautore bolognese al jazz. Insieme a lui ci saranno William Greco al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon.

Venerdì 17 febbraio lo smilemaker Raffaello Tullo, sarà protagonista di Contrattempi moderni, una nuova sfida artistica per il performer, fondatore e coautore di tutti gli spettacoli del noto gruppo Rimbamband, proteso a coniugare comicità, musica, citazionismo e virtuosismi. Il racconto è quello di una storia moderna, fatta di tecnologia, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare. Un divertente viaggio che, attraverso l’uso creativo di schermi e dispositivi e con un ritmo incalzante, racconta il rapporto malsano tra uomo e tecnologia.

Venerdì 3 marzo Klein presenterà Sonder, il disco di debutto della band per l’etichetta Cristal Record. Rimanendo in linea con le sue caratteristiche sonorità, combinazione di elementi elettronici e strumenti acustici (pianoforte e vibrafono), Klein propone un viaggio attraverso un paesaggio sonoro, apparentemente in continua evoluzione. Ogni brano riflette una particolare personalità, un momento della vita o un ricordo, molto diversi l’uno dall’altro, con cui ciascuno può identificarsi o comunque entrare in relazione. Alcuni brani confermano il sound dell’album d’esordio, ma con Sonder si compie un ulteriore passo in avanti, combinando il jazz con i codici delle produzioni tipicamente pop e con un incremento nell’utilizzo di elettronica, ritmo e strati vocali.

Venerdì 17 marzo è la volta del duo BartolomeyBittmann, formato da Matthias Bartolomey e Klemens Bittmann. Artisti accomunati dalla passione per la ricerca di nuove sonorità, unita al profondo rispetto per il suono dei loro strumenti (violino e violoncello), possiedono entrambi una formazione musicale accademica di altissimo livello, conseguita rispettivamente presso le Universität für Musik di Graz e di Vienna. L’alternanza di potenti riff rock e passaggi di accordi freneticamente virtuosistici a groove viscerali e tenere cantilene, sempre tesi all’essenza acustica dei loro strumenti, è l’elemento di maggior impatto emotivo che contraddistingue il loro stile. Lo stesso originale mix di energia musicale e intimità cameristica è anche alla base del nuovo album che presenteranno a Visioninmusica, dal titolo Zehn.

Il festival si concluderà giovedì 13 aprile con Greg Koch & The Koch/Marshall Trio, una formazione che presenta un repertorio di brani originali che vedono incontrare rock, funk, jazz e country, arricchiti da improvvisazioni dinamiche e da un groove potente, capace di generare forte empatia con l’ascoltatore, grazie alla sua incisiva base ritmica. Musicista ferocemente creativo con un’intera borsa di tecniche impressionanti, che vanno dal chicken-pickin’ di Albert Lee al string-bending di Albert King fino all’abbandono hendrixiano, Greg Koch ha sinora pubblicato 15 album per numerose etichette, caratterizzati da una rigogliosa varietà di stili chitarristici, interpretati su strumenti della storica marca Fender.

I concerti di Visioninmusica 2023 si svolgeranno a Terni, all’Auditorium Gazzoli, con inizio alle ore 21, tranne il concerto del 17 febbraio, alla stessa ora, in programma presso il Teatro Secci di Terni.

ABBONAMENTO INTERO: 90 euro (in vendita dal 5 dicembre)

Biglietti da 15 a 30 euro in prevendita online sul circuito Vivaticket e presso tutti i rivenditori autorizzati (in vendita dal 5 dicembre).

Rivendita a Terni: New Sinfony – galleria del Corso, 12 – Terni

Circuito nazionale: vivaticket.it

PROMOZIONE NATALE: (fino al 24 dicembre 2022): con un unico acquisto di almeno due spettacoli si ha diritto al biglietto ridotto.

